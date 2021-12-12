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Sokak röportajı yapan 3 Youtuber gözaltına alındı

12 Aralık 2021 11:46

Kendine Muhabir’den Hasan Köksoy, ‘Sade Vatandaş’ lakaplı Mehmet Koyuncu, İlave TV’den Arif Kocabıyık ve Turan Kural’ın evlerine bugün sabah saatlerinde baskın yapıldı.  Hasan Köksoy,  Arif Kocabıyık ve kameramanı Turan Kural gözaltına alındı.

Hasan Köksoy'un eşi gözaltıların gerekçesinin AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci olduğunu savundu. 

 

 

‘Sade Vatandaş’ lakaplı Mehmet Koyuncu, evine baskın yapıldığını, İstanbul’da olmadığı için gözaltına alınmadığını duyurdu. 

Gözaltına alınan Turan Kural'ın hesabından yapılan paylaşıma göre operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Gözaltının gerekçesiyse henüz paylaşılmadı.

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