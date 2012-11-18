Sokak köpeklerine yaylım ateşi!

Adapazarı'nda sokak köpeklerine ateş eden kişi, 1 kadını yaraladı.

Sakarya Dar Sokak'taki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan S.A. (40), ruhsatlı tabancasıyla iki el ateş etti.

Mermiler sokak köpekleri için çöpten kemik toplayan Lütfiye Ç'nin sol eline ve bir köpeğe isabet etti.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı köpek ise belediyeye ait araçla veterinere götürüldü. S.A, polis tarafından gözaltına alındı.