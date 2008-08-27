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Yaşam

Sokak hayvanları için kampanya

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Merkezi, sokak hayvanları için su ve yiyecek kampanyası başlattı.

27 Ağustos 2008 03:00

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Merkezi, sokak hayvanları için su ve yiyecek kampanyası başlattı.

ÇETKODER’den yapılan yazılı açıklamada, yurt genelinde sokak hayvanları için su ve yiyecek kampanyası başlatıldığı, derneğin imkânlarıyla çok sayıda afiş bastırıp halkın bilinçlenmesinin sağlandığı belirtildi.

Aşırı sıcak havalar nedeniyle artan kuraklıktan dolayı susuzluk çeken sokak hayvanları için yol kenarlarına, ağaç kenarlarına, duvar üstlerine küçük pet şişeler kesilerek sağlanan kaplara su koyup halkı duyarlı olmaya, doğada yaşayan canlılara sahip çıkmaya çağıran ÇETKODER, çeşmesi bulunmayan, su kaynağı olmayan yerleri tespit ederek 250 noktaya su kabı koydu.

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