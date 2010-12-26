-SOKAK HAYVANLARI İÇİN DENİZE GİRDİLER AYDIN (A.A) - 26.12.2010 - Aydın'ın Didim ilçesinde çoğunluğu İngilizlerden oluşan Didim Hayvan Dostları Derneği üyeleri, sokak hayvanları yararına denize girip bağış topladı. Altınkum Plajı'nda biraraya gelen İngilizler, havanın soğuk olmasına karşın çeşitli kostümlerle denize girdi. Yaklaşık yarım saat denizde kalan ve sahilde alkışlarla karşılanan 25 kişilik grup, sahipsiz hayvanlar için kapalı kumbarada bağış topladı. Dernek Sekreteri Gill Erer, yaptığı açıklamada, sahipsiz sokak hayvanları için üç yıldır bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Denizin çok soğuk olmadığını anlatan Erer, ''Bu etkinliğimizi 2008 yılında başlattık. Kış ayları sahipsiz hayvanlar için çok zor geçiyor. Buraya gelen arkadaşlarımız bağışta bulunuyorlar ya da yüzücülere sponsor oluyorlar'' dedi. Didim Hayvan Dostları Derneği Başkanı Orhan Bilgöl, bağışla toplanan paralarla sokak hayvanlarının kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.