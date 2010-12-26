T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SOKAK HAYVANLARI İÇİN DENİZE GİRDİLER AYDIN (A.A)

26 Aralık 2010 15:47

-SOKAK HAYVANLARI İÇİN DENİZE GİRDİLER AYDIN (A.A) - 26.12.2010 - Aydın'ın Didim ilçesinde çoğunluğu İngilizlerden oluşan Didim Hayvan Dostları Derneği üyeleri, sokak hayvanları yararına denize girip bağış topladı. Altınkum Plajı'nda biraraya gelen İngilizler, havanın soğuk olmasına karşın çeşitli kostümlerle denize girdi. Yaklaşık yarım saat denizde kalan ve sahilde alkışlarla karşılanan 25 kişilik grup, sahipsiz hayvanlar için kapalı kumbarada bağış topladı. Dernek Sekreteri Gill Erer, yaptığı açıklamada, sahipsiz sokak hayvanları için üç yıldır bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Denizin çok soğuk olmadığını anlatan Erer, ''Bu etkinliğimizi 2008 yılında başlattık. Kış ayları sahipsiz hayvanlar için çok zor geçiyor. Buraya gelen arkadaşlarımız bağışta bulunuyorlar ya da yüzücülere sponsor oluyorlar'' dedi. Didim Hayvan Dostları Derneği Başkanı Orhan Bilgöl, bağışla toplanan paralarla sokak hayvanlarının kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24