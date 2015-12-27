"Sokağa çıkma yasakları sebebiyle 362 bin öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Barış İçin Eğitimciler Girişimi sokağa çıkma yasaklarından etkilenen öğrenci ve öğretmenlerle rapor hazırladı. Rapora göre toplamda 1.556 okulda eğitim gören 362 bin öğrenci ile bu okullarda görev yapan 16 bin 797 öğretmen doğrudan etkilendi.

Barış İçin Eğitimciler Girişimi tarafından yapılan yazılı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığına seslenildi: “Çocukların eğitim hakkını, mutluluk ve güven içerisinde büyüme hakkını geri istiyoruz”

Daha önce Suriye’deki savaştan dolayı göç etmek zorunda kalan ve Türkiye’ye gelen çocuklar için çalışmalar yapan Barış için Eğitimciler Girişimi hazırladığı raporda sokağa çıkma yasakları sebebiyle eğitim haklarından yoksun bırakılan çocuklar için Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin iki maddesine dikkat çekildi. O maddeler şöyle:

"Madde 27-1 Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler.

Madde 28-1 Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesini sağlarlar"

Zete’nin haberine göre raporda yer alan ifadeler şöyle:

“TİHV verilerine göre 16 Ağustos 2015 tarihinden 25 Aralık 2015 tarihine kadar 7 ilin 17 ilçesinde aralıklı olarak sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Bu 7 ilin 17 ilçesinde 2014 nüfus sayımına göre toplam 1.299.061 kişi yaşamaktadır. Sokağa çıkma yasaklarından toplamda 1.556 okulun 11.199 dersliğinde eğitim gören 362.012 öğrenci ile bu okullarda görev yapan 16.797 öğretmen doğrudan etkilendi.

Sokağa çıkma yasaklarının uygulanan ilçelerdeki eğitime ilişkin sayılar şöyledir:

Diyarbakır ilinin 8 ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı süresince kapalı olan okul sayısı ve bu durumdan etkilenen öğrenci-öğretmen sayısı:

Lice: 36 okul, 206 derslik, 5.893 öğrenci, 280 öğretmen

Silvan: 207 okul, 872 derslik, 27.439 öğrenci, 1.196 öğretmen

Sur: 130 okul, 847 derslik, 30.251 öğrenci, 1.361 öğretmen

Bismil: 127 okul, 813 derslik, 34.356 öğrenci, 1.570 öğretmen

Hani: 44 okul, 283 derslik,9.163 öğrenci, 336 öğretmen

Yenişehir: 96 okul, 1437 derslik ,67.540 öğrenci, 3.271 öğretmen

Dicle: 73 okul, 330 derslik, 10.969 öğrenci, 484 öğretmen

Hazro: 43 okul, 163 derslik, 4.948 öğrenci, 231 öğretmen

Toplam: 756 okul, 4.951 derslik,190.559 öğrenci, 8.729 öğretmen

Mardin ilinin 3 ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı süresince kapalı olan okul sayısı ve bu durumdan etkilenen öğrenci-öğretmen sayısı:

Nusaybin: 89 okul, 1.247 derslik, 31.849 öğrenci, 1331 öğretmen

Dargeçit: 46 okul, 251 derslik, 8.468 öğrenci, 358 öğretmen

Derik: 103 okul, 266 derslik,16.848 öğrenci,601 öğretmen

Toplam: 238 okul, 1.764 derslik, 57.165 öğrenci, 2.290 öğretmen

Şırnak ilinin 2 ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı süresince kapalı olan okul sayısı ve bu durumdan etkilenen öğrenci-öğretmen sayısı:

Cizre: 104 okul, 902 derslik, 41.127 öğrenci, 1.290 öğretmen

Silopi: 68 okul, 1350 derslik, 39.128 öğrenci, 1.701 öğretmen

Toplam: 172 okul, 2.252 derslik, 80.255 öğrenci, 2.991 öğretmen

Ayrıca Hakkâri, Muş, Batman ve Elazığ illerinin her birinin 1 ilçesinde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu ilçelerde sokağa çıkma yasağı süresince kapalı olan okul sayısı ve bu durumdan etkilenen öğrenci-öğretmen sayısı:

Yüksekova: 163 okul, 673 derslik, 33.000 öğrenci, 1.726 öğretmen

Varto: 89 okul, 365 derslik, 7.804 öğrenci, 396 öğretmen

Sason: 105 okul, 328 derslik,9.600 öğrenci, 507 öğretmen

Arıcak: 33 okul,166 derslik, 3.829 öğrenci,158 öğretmen

Toplam:390 okul, 1532 derslik, 54.233 öğrenci, 2.787 öğretmen.

12-13 Aralık 2015 tarihlerinde MEB tarafından gönderilen SMS mesajı ile Cizre ve Silopi’deki öğretmenlerin “hizmet içi eğitim” gerekçesiyle memleketlerine gönderilmesi, bölgede yaşanan savaşın ve şiddetin ulaştığı boyutu herkes için bir kez daha gözler önüne sermiştir. Cizre’de 104 okulda 41.127öğrenci ve onlara eğitim veren 1290 öğretmen; Silopi’de 68 okulda 39.128 öğrenciye eğitim veren 1701 öğretmen bulunmaktadır. Öğretim yılının ortasında böylesi bir karar ve uygulama herhangi bir demokratik ülkede insani ve pedagojik açıdan kabul edilemez bir durumdur. Bu uygulamanın tüm dünyada tanınan İnsan Hakları Haftası’nda gerçekleştirilmesi ise doğrudan insan hakları kavramının hedef alındığının bir göstergesidir. Temel insan haklarından mahrum edilen nüfusun büyüklüğü henüz kestirilemediği gibi, yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalan çocukların ve gençlerin hangi koşullarda yaşamlarını sürdürdüklerine ya da eğitimlerine devam edip etmediklerine dair de sağlıklı bilgiler bulunmamaktadır.”