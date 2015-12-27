TİHV: Sokağa çıkma yasaklarında 124 sivil öldürüldü

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), sokağa çıkma yasakları boyunca yaşam ve sağlık gibi en temel hakların ihlal edildiğini, en az 124 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.



Bianet'in haberine göre TİHV'den yapılan açıklamada 16 Ağustos – 25 Aralık arasında en az 124 sivilin hayatını kaybettiğini belirtildi.

TİHV, 16 Ağustos’tan bu yana başta Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari olmak üzere toplam 7 ildeki, en az 17 ilçede, resmi olarak tespit edilebilen 56 süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı ilanı gerçekleştiğini ifade etti.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

“Bu yasaklar süresince insanların en temel yaşam ve sağlık hakları ihlal edilmiş olup TİHV Dokümantasyon Merkezi verilerine göre en az 124 sivil sadece resmi sokağa çıkma yasağı ilanı olan zaman dilimleri içerisinde bu bölgelerde yaşamlarını yitirdi.”

“11 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır’ın (17 saatlik bir aranın ardından yeniden) Sur ve Mardin’in Dargeçit ile ardından 14 Aralık’ta Şırnak’ın Cizre, Silopi ve yine Mardin’in Nusaybin ilçelerinde ilan edilen yasaklar, Nusaybin hariç halen sürüyor.”

“Sadece bu yasaklarda, son iki hafta içinde, yedisi çocuk, biri ateşli silahla vurulma sonucu anne karnında ve sekizi kadın olmak üzere 41 sivil öldürüldü. En az 41 sivil yaralandı.”

"Sadece Cizre ve Silopi'de en az 30 sivil hayatını kaybetti."

“Tanıklarca beyan edilen ölüm biçimlerine göre ise en az 15 kişi kendi evlerinin sınırları içerisindeyken, açılan ateş veya tanklardan atılan top mermilerinin evlerine isabet etmesi sonucu yaşamlarını yitirdi.”