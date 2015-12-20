Sokağa çıkma yasağıyla ilgili kısa film “Azad”, film festivali başlamadan internette yayımladı

!f İstanbul festivali için çekilen ve doğudaki yerleşim birimlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarıyla eve hapsolan insanların yaşadıklarını anlamaya odaklanan kısa film "Azad" festivalden önce internetten yayınlanan ilk film oldu.

Radikal’in haberine göre bağımsız filmlerin sergilendiği “!f İstanbul Film Festivali” kapsamında gösterilecek olan “Azad” da ‘evden çıkamayanlara’ ilişkin etkileyici bir kısa film.

!f İstanbul daha önce yapmadığı bir şey yaparak, festival programında yer alan bu filmi yönetmen Yakup Tekintangaç’ın da izniyle internetten yayınladı.

!f İstanbul yönetimi, filmin festival öncesinde internetten yayınlanmasını, “İlk defa bir filmi festivale aylar kala 3 gün süreyle internetten yayınlıyoruz. Neden mi? Çünkü bugün ülkemizde sokağa çıkması yasaklanmış vatandaşlarımız var. Ve bugün sokağa çıkabilenlerin çıkamayanları anlamaya çalışması için doğru gün” sözleriyle açıklıyor.

Kocaman hayal gücüyle küçücük bir evin içine sıkışan ve sokağa çıkmanın yolunu da yine hayal gücüyle bulan minik Azad’ın hikayesini anlatan film bu gece (20 Aralık Pazar) saat 24:00’a kadar !f Blog web sayfasında izlenebiliyor.

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