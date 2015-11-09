Sokağa çıkma yasağının yedinci gününe girdiği Silvan'da taksici öldürüldü

Diyarbakır'ın 3 mahallesinde sokağa çıkma yasağı bugün 7'nci gününe giren Silvan İlçesi'nde bugün çıkan çatışmalarda 45 yaşındaki taksi şoförü Mehmet Gündüz ölürken, 1'i polis 5 kişi de yaralandı. Mehmet Gündüz'le birlikte 7 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı. Çatışmalarda bir polis de şehit oldu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geçen salı günü saat 05.00'den itibaren Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının ardından özel harekat polisleri zırhlı araçlar ve kepçelerle bu mahallelere girdi. Üç mahallede sokağa çıkma yasağı ise 7'nci gününe girdi.

Olaylar sırasında daha önceden Özel Harekat polis memuru Necmi Çakır şehit olurken, valiliğin, PKK'lı olduğunu iddia ettiği 25 yaşındaki Müslüm Tayyar ile 20 yaşındaki Sertip Polat'ın yanısıra 24 yaşındaki Engin Gezici ile kendisine yardım etmek isteyen halası 55 yaşındaki İsmet Gezici hayatını kaybetti.



Silvan'ın sokağa çıkma yasağı bulunan Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde güvenlik güçlerinin operasyonları bugün de sürdü. Mescit Mahallesi'nde PKK'lılar hendekleri kapatmaya giden bir kepçeyi ateşe vererek yakıp, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ilk ateşte 1 polis memuru yaralandı. Polisinde karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaralı polis memuru ambulansla kaldırıldığı Silvan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Taksici vuruldu



Mescit Mahallesi'nde çatışmalar yer yer devam ederken, mahalleye 150 metre mesafede bulunan bölgede 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Çatışmada taksi şoförlüğü yapan 45 yaşındaki Mehmet Gündüz ölürken, 50 yaşındaki Abdulsemet Kesici, 44 yaşındaki Seyfettin Kurt ile Kudbettin Çiçek yaralandı.



Bu arada Cami Mahallesi Azizoğlu Caddesi üzerindeki evine roketatar mermisi isabet eden 70 yaşındaki Mehmet Emin Çiçek, cam parçalarından yaralandı. Yaralılar, Silvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mahallelerde çatışmalar yer yer devam ederken, silah ve patlama sesleri duyuldu. Bu arada Silvan Kaymakamlığı, muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara bugün 3 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.