Altıncı kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan’da yasak 6. gününde

Diyarbakır Silvan’da sokağa çıkma yasağı 6. gününde. İlçede çatışmalar devam ediyor.

Radikal’in haberine göre, Silvan'da 1'i kadın 4 sivilin öldürüldüğü ve 1 polisin şehit olduğu Tekel, Mescit ve Konak Mahalleleri'nde, 2 Kasım tarihinde, 6'ncı kez başlatılan sokağa çıkma yasağı, 6'ncı gününe girdi. Mahalledeki hendekleri kapatmak ve barikatları da kaldırmak isteyen özel timlerle YDG-H üyeleri arasında zaman zaman çıkan çatışmalar da devam ediyor.

Mescit, Tekel ve Konak Mahalleleri'nde, polisle YDG-H üyeleri arasında gece saatlerinde şiddetli çatışma yaşandı. Gece başlayan silah ve patlama sesleri sabah saatlerine kadar sürdü.

3 mahalleye çıkan tüm cadde ve sokak girişlerinde polis, zırhlı araçlarla önlem alarak, giriş-çıkışlara izin vermiyor. Mahalle içlerinde ise kepçe, TOMA ve 'Akrep' denilen zırhlı araçlarla ilerleyen polis, zaman zaman çatışmaya giriyor.