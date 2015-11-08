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Diyarbakır Bağlar'daki Silvan protestosuna polis müdahalesi

Polis, sokağa çıkma yasağını protesto edenlere müdahale etti

08 Kasım 2015 02:18

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki sokağa yasağını protesto etmek için sokağa çıkan vatandaşlara polis müdahale etti. Silvan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 4 sivil ve 1 polis hayatını kaybetmişti.

DİHA'nın haberine göre,  Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Cahit Sıtkı Güral Caddesi'nde toplanarak Silvan'daki sokağa çıkma yasağını protesto eden gençlere polis müdahale etti.

Müdahalenin ardından eylem yapanlarla polis arasında çatışma çıkarken, caddeyi yaklaşık 1 saat boyunca zırhlı araçlarla trafiğe kapatan polis gaz bombası kullandı.

DHA, PKK'nın şehirlerdeki gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) üye bir grubun, merkez Bağlar ilçesinin Koşuyolu semtinde saat 19.45 sıralarında yolu trafiğe kapattığını ve ellerinde el yapımı bombalar, molotof kokteylleri bulunan kişilerin bazı araçların kontağını alarak yolda barikat olarak kullandığını duyurdu. 

Silvan'da 3 Kasım sabahı sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Yasağın devam ettiği ilçede 1'i polis, 5 kişi hayatını kaybetmişti.

 

 

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