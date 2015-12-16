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Cizreli Edim Ailesi'nden açıklama: Salih ölmedi

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de 11 yaşındaki Salih Edim'in öldürüldüğü iddia edilmişti

16 Aralık 2015 17:49

Sokağa çıkma yasağının ardından operasyon başlatılan Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cudi Mahallesi'nde çıkan çatışmalarda başından vurularak öldürüldüğü iddia edilen 11 yaşındaki Salih Edim'in ailesinden yalanlama geldi. Edim'in ailesi, sabah saatlerinde polis tarafından vurulduğu iddia edilen Salih Edim'in yaşadığını söyledi. 

Dicle Haber Ajansı'na konuşan Edim'in yakını Mehmet Edim, ailelerinde iki kişinin Salih Edim ismini taşıdığını ve her ikisinin de hayatta olduğunu ifade etti. Olayın duyulması üzerine çok sayıda telefon aldıklarını belirten Edim, kuzenleri ile kendisinin görüştüğünü ve her ikisinin de durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.

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