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HDP Şırnak Milletvekili Encü: Evin kapısını kırdılar, silahla içeri girdiler, can güvenliğimiz yok!

“Çok şiddetli bir saldırı var mahallelere yönelik”

16 Aralık 2015 15:25

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Silopi İlçesi'nde, yaşananlara ilişkin,  "İçinde olduğum binanın kapısını kırmaya çalışıyorlar. Can güvenliğimiz yok” dedi.

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 14 Aralık’ta saat 23.00’da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bu sabah kentte çatışmalar başladı. Silopi’de bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Twitter hesabı üzerinden, “Çok şiddetli bir saldırı var mahallelere yönelik. Tankla mahalle içine atış yapılıyor. Şu anda bulunduğumuz evin kapısını kırıyorlar. Zorla girecekler içeri... İçinde olduğum binanın kapısını kırmaya çalışıyorlar. Can güvenliğimiz yok. Bulunduğumuz apartmanın kapısını kırarak içeri giren, tek tek evlerin kapısını kıran bir eşkıyalık söz konusu. Sözlü ve fiziki saldırıda bulunuyorlar. Hala binayı terk etmiyorlar. Yaptığınız eşkıyalıktır dediğimde ‘Hakaret etme’ diyorlar. Yasal belge göster,  ‘Yok’ diyor” açıklamalarında bulundu. Encü, fotoğraf ve görüntüleri de Twitter üzerinden paylaştı. 

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