T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sokağa çıkma yasağını anlatan kısa film 'Azad'a Avusturya'dan ödül

44. Festival of the Nations'a seçilen tek film 'Azad' oldu

02 Haziran 2016 15:19

Sokağa çıkma yasakları sırasında eve hapsolan insanların yaşadıklarını anlatan ‘Azad’ adlı kısa filminin yönetmeni Yakup Tekintangaç, Avusturya'da en iyi yönetmen ödülünü aldı.

Kürt kentlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında insanların yaşamlarını, sokağa çıkması yasak olan Azad'ın hikâyesi üzerinden anlatan ‘Azad’ adlı kısa filme Avusturya'da en iyi yönetmen ödülü verildi. Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Festival of the Nations'a Türkiye'den seçilen tek film olan Azad'ın yönetmeni Yakup Tekintangaç en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

Avusturya'nın köklü festivalleri arasında yer alan "Festival of the Nations", her yıl Mayıs ayında gerçekleşiyor. Festivalde bir hafta boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinden seçilen en iyi 100 kısa film, festival kapsamında gösteriliyor. Seçilen filmler, uluslararası bir jüri tarafından seyirci ile birlikte izleniyor. Her blokta üç kısa film gösterildikten sonra seyirci karşısına çıkan jüri, filmleri değerlendirip filmin yönetmeni ve seyirci ile filmi tartışıyor.

Yönetmen Tekintangaç, filmi 15. !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali kapsamında iki günlüğüne internet üzerinden paylaşıma açılmış, iki günde 83 bin kişi tarafından izlenerek gündeme oturmuştu. Daha sonra !f izleyicisinin oyları ile "En İyi Kısa Film" ödülünü kazanmıştı.

 

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili kısa film “Azad”, film festivali başlamadan internette yayımladı

 

ETİKETLER

Azad filmisokağa çıkma yasağıyakup tekinangaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24