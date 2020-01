Sokağa çıkma yasağını anlatan kısa film 'Azad'a Avusturya'dan ödül

Sokağa çıkma yasakları sırasında eve hapsolan insanların yaşadıklarını anlatan ‘Azad’ adlı kısa filminin yönetmeni Yakup Tekintangaç, Avusturya'da en iyi yönetmen ödülünü aldı.

Kürt kentlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında insanların yaşamlarını, sokağa çıkması yasak olan Azad'ın hikâyesi üzerinden anlatan ‘Azad’ adlı kısa filme Avusturya'da en iyi yönetmen ödülü verildi. Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Festival of the Nations'a Türkiye'den seçilen tek film olan Azad'ın yönetmeni Yakup Tekintangaç en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

Avusturya'nın köklü festivalleri arasında yer alan "Festival of the Nations", her yıl Mayıs ayında gerçekleşiyor. Festivalde bir hafta boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinden seçilen en iyi 100 kısa film, festival kapsamında gösteriliyor. Seçilen filmler, uluslararası bir jüri tarafından seyirci ile birlikte izleniyor. Her blokta üç kısa film gösterildikten sonra seyirci karşısına çıkan jüri, filmleri değerlendirip filmin yönetmeni ve seyirci ile filmi tartışıyor.

Yönetmen Tekintangaç, filmi 15. !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali kapsamında iki günlüğüne internet üzerinden paylaşıma açılmış, iki günde 83 bin kişi tarafından izlenerek gündeme oturmuştu. Daha sonra !f izleyicisinin oyları ile "En İyi Kısa Film" ödülünü kazanmıştı.

