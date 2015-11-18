Sokağa çıkma yasağından TBMM’deki yemine katılamadılar, bugün açlık grevine başlıyorlar

Nusaybin’de 5 gündür sokağa çıkma yasağından dolayı kentten çıkamayan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ile Ali Atalan TBMM’deki yemin törenine katılamadı. Atalan ve Yıldırım bugün sokağa çıkma yasağının kaldırılması için süresiz açlık grevine başlayacak.

Birgün gazetesinden Zeynep Kuray’ın haberine göre, 5 gündür Nusaybin’in Yeşilkent Mahallesi’nde bir evde mahsur kalan ve bu nedenle Mecliste’ki yemin törenine katılamayan Yıldırım, “Nusaybin’de devletin ağır silahlarla sivil alanları taradığını ve bugün 5 kişinin ağır yaralandığını” söyledi.

HDP Mardin Milletvekilleri Gülser Yıldırım ve Ali Atalan Nusaybin’de çatışmaların en yoğun yaşandığı Abdülkadirpaşa ve Newroz mahallelerinden sadece bir caddenin ayrıldığı Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir evde mahsur. Kapının önüne çıkanların tarandığını iddia eden Yıldırım, yaşanan son durumu “çok vahim” olarak nitelendirdi. “Şu anda bütün şehir abluka altında. Elektrik yok ve yoğun bir bombardımana tabii tutuluyor” diyen Yıldırım, insanların artık içme suyu dahi kalmadığına dikkat çekti. Yıldırım, Sokağa çıkma yasağının sonlandırılması için vali ile yaptıkları görüşmelerinden sonuç alamadıklarını, aksine çatışmaların giderek şiddetlendiğini aktardı.

Meclis’teki milletvekili yeminlerine katılamayan Yıldırım, “Bir halk bu şekilde katliamla karşı karşıya iken, biz nasıl bu yemine katılacağız. Biz burada resmen mahsur kalmışız, elektrik yok şarjlarımız bitmek üzere. Sokağa çıkan vuruluyor. Bugün evlerinin kapısına çıkan 5 kişi bu şekilde kurşunlandı. Bir anne boğazından, bir başka adam iki bacağından bir yaşlı amca da bacağından yaralandı ” diye aktardı. Yıldırım, “Bu zulüm karşısında hepimizden çok çocuklar etkileniyor. Silah, patlama sesleri geldikçe çocukların ağlayışları ve bağışları her yerde yankılanıyor” dedi.

Yıldırım, “Masada çözülebilecek ve Türkiye’nin demokratikleşmesine, 40 -100 yıllık bir sorunu çözme noktasında katkı sunacak, bir halkın kendi rengiyle yaşama talebine sen tanklarla, toplarla , ima ile cevap veriyorsan artık bu zihniyete ne faşizm, ne diktatörlük ile açıklanır. Bu apaçık barbarlık örneğidir” diye konuştu.

ANF’den Sedat Sur’un haberine göre de, Ali Atalan, Gülser Yıldırım ve Nusaybin Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Kök ile Mitani Kültür Merkezi önünde süresiz açlık grevine başlama kararı aldıklarını açıkladı. Atalan, ilerleyen saatlerde açlık grevini başlatacaklarını ve yasak sona erene kadar sürdüreceklerini ifade etti.