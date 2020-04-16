Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki, evde sıkılmamak için küvetini oyuncakla doldurdu

Şarkıcı Aleyna Tilki, Koronavirüs nedeniyle izolasyonda olduğu evinin küvetini oyuncaklarla donattığını gösteren fotoğraflar paylaştı.

Aleyna Tilki, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında izolasyonda yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Karantina paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Tilki, Twitter hesabından küveti onlarca ördekle donattığı fotoğraflarını paylaştı.

Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde "Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak" diye paylaşım yapmıştı. Birçok kullanıcı, Tilki'nin bu sözlerini espriler yaparak tiye aldı. Bazı takipçileri de "Parayla her şeyi alamazsın" diyerek şarkıcıyı eleştirmişti.