"Sokağa çıkma yasağı var" diyen Ethem Amca polise soda siparişi verdi; "Biz başka su içemiyoruz"

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üzeri kişilerin dışarı çıkması yasaklandı, acil ihtiyaçlarını karşılamak için 112, 155, 156'yı arayabilecekleri duyuruldu. 68 yaşındaki Ethem Koçak, 155 Polis İmdat'ı arayıp, bir koli maden suyu sipariş etti.

Sivas’ın Tuzlugöl Mahallesi’nde yaşayan evli ve sekiz çocuk babası Ethem Koçak, maden suyu bitince polisi aradı. Maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekipleri, marketten aldıkları bir koli maden suyunu, eşi bir süredir İstanbul’da olduğu için yalnız kalan Ethem Koçak’ın evine bıraktı.

"Biz başka su içemiyoruz"

Polislere teşekkür eden Ethem Koçak, “Biz başka su içemiyoruz. Maden suyu içiyoruz. Polisler geldi. Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar. 65 yaş üzeri kimse çıkmasın dışarıya. Sağlık hepsinden önemli” dedi. (DHA)