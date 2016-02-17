Sokağa çıkma yasağı ilan edilen İdil'de, nüfus 3 bin kişiye düştü

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Şırnak'ın İdil ilçesinde vatandaşlar şehri terk etmeye başladı. İdil Belediye Eş Başkanı Mehdi Aslan, "İdil halkının çoğu Cizre’deki vatandaşlarla akraba. İdil halkı Cizre’deki çatışmaların boyutundan çok fazla etkilendi. İdil’in 26 bin nüfusu bulunuyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden sonra şehirde 3 bin kişi kaldı. Cizre’de, Silopi’de ve Sur’da yaşananların İdil’de yaşanmamasını temenni ediyoruz.” dedi.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre; Şırnak’ın İdil merkezi ve Dirsekli köyünde dün gece 23:00’ten itibaren sokağa çıkma yasağının ilan edildi. Şehri terüzerine İdil halkı şehri terk etmeye başladı. İdil’den göç eden halk köylere, Mardin’in Midyat ilçesine ve Batman’a göç etti.



‘’Eşim ve oğlum İdil'de kaldı"



İdil’de sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini öğrendikten sonra eşyalarını yanına alarak Midyat’a geldiğini söyleyen Halime Eser şöyle konuştu: “Yaklaşık 10 gündür şehirde şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. Halk sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden çekindiği için şehri terk etmeye başlamıştı. Şehrin yarısı yasaktan önce şehri terk etti. Benim en büyük oğlum Midyat’a gelip bizim için ev tuttu. Bu gün yasak ilan edilince İdil’i terk edip Midyat’a geldik. Sadece elbiselerimizi yanımıza aldık. İdil’de iş yerimiz olduğu için oğlum ve eşim İdil’de kaldı. Şimdi biz 13 kişi burada 2 odalı evde kalacağız. Bu ev için ayda 500 lira kira ödeyeceğiz. Evde hiç eşyamız yok. Eşya almamız lazım ama eşya alacak paramız yok.”



‘’Üç aile bir evde kalıyoruz"



İdil’de sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önce akrabalarının Midyat’ın Yolağzı köyüne taşındığını ve kendilerinin de akrabalarına sığındığını söyleyen Hasan Sümer, ‘’Bir hafa önce akrabamız olan iki aile Midyat’ın Yolağzı köyüne taşındı. İdil’de sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini anonslardan öğrenince eşyalarımız toparlayarak Midyat’taki akrabalarımızın yanına sığındık. Üç aile bir evde kalıyoruz. Babam ve kardeşlerim hala İdil’de. Onlar da şehrin güvenli bölgelerine sığındı’’ diyor.



‘’23 bin kişi göç etti"



Dün gündüz saatlerinde İdil’de çatışmaların yaşandığını söyleyen İdil Belediye Eş Başkanı Mehdi Aslan ise son durumu şu sözlerle özetledi: ‘’Dün öğlen saatlerinde başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Çatışmalar genellikle Yenimahalle ile Turgut mahallesinde yoğunlaşmış durumda. İdil Cizre’den 25 kilometre uzakta. İdil halkının çoğu Cizre’deki vatandaşlarla akraba. İdil halkı Cizre’deki çatışmaların boyutundan çok fazla etkilendi. İdil’in 26 bin nüfusu bulunuyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden sonra şehirde 3 bin kişi kaldı. Cizre’de, Silopi’de ve Sur’da yaşananların İdil’de yaşanmamasını temenni ediyoruz.”