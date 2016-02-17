Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği İdil'de operasyon başladı

Şırnak'ın İdil ilçesinde saat 23.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte, güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı. İlçe genelinden patlama ve silah sesleri yükseldiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Bayram Kaplan'ın haberine göre; Şırnak Valiliği'nin kararıyla gece saat 23.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağının başladığı İdil'de güvenlik güçleri de operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında hendek ve barikatların olduğu mahallelere giren güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Özellikle Turgut Özal ve Yeni Mahalle olmak üzere ilçe genelinden silah ve patlama sesleri duyuldu. İlçeye hakim noktalara yerleşen tanklar, belirlenen hedeflere top atışları ile vurdu. Top atışları nedeniyle ilçeden sık sık patlama sesleri yükseliyor. Gece olmasına rağmen, Cizre ve Midyat yönünden İdil İlçesi'ne askeri sevkiyat devam ediyor.