Operasyon hazırlığı yapılan İdil'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Operasyon hazırlığı yapılan Şırnak'ın İdil ilçesinde ve Dirsekli Köyü'nde bügün saat 23.00'ten sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada yasağa ilişkin şöyle dendi:

“16.02.2016 Salı günü (Bugün) saat 23:00' den itibaren, İlimiz İdil İlçe merkezinde ve Dirsekli Köyü'nde, Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanmış çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.”

BBC Türkçe’nin haberine göre de, yasağın ilanından önce, dün gece saatlerinde İdil'e çok sayıda tankın girdiği belirtiliyor. İdil'in girişinde kontrol noktasında bulunan bir güvenlik görevlisi, nüfusu 28 bin 500 olan kentte şu anda bin kişinin kaldığını söyledi. Son bir kaç günde taşınan hane sayısının da 200-300 civarında olduğu tahmin ediliyor.

İdil'den ayrılanlar ağırlıklı olarak Midyat, Şırnak merkez ve Mersin'e gidiyor. İdil ilçesi, yaklaşık 2 ay boyunca sokağa çıkma yasağının uygulandığı ve PKK'ya yönelik operasyonların tamamlandığının açıklandığı Cizre'den 24 kilometre uzaklıkta.

Geçen hafta İdil'de görevli öğretmenlerin telefonlarına kısa mesajlar gönderilmiş ve İstanbul, Erzurum ve Rize'deki eğitim seminerlerine çağrılmışlardı.

BBC Türkçe'ye konuşan İdil ilçesi Belediye Başkanı Mehdi Aslan, Cizre ve Silopi'deki öğretmenlere gönderilen mesajları hatırlatarak "O mesajlar sokağa çıkma yasağının işaret fişeği olmuştu. Sonrasında da iki aydır devam eden yasak, göç, ölüm... Buradaki öğretmenlere de benzer mesaj gelince haliyle insanları panikletti" demişti.

Yine geçen hafta konuşan İçişleri Bakanı Efkan Ala ise bir basın toplantısı sırasında İdil ilçesinde operasyon düzenlenip düzenlenmeyeceği sorusuna "Nerede çukur varsa konulmuş olan barikat, yapılmış olan bombalı tuzaklama oralar temizlenecek" demişti.