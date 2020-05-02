Sokağa çıkma yasağı dönemi için tavsiyeler: İnternet bağlantısı nasıl iyileştirilir?

Dünya çapında koronavirüs önlemleri kapsamında çok sayıda kişi evlerinde kalmaya devam ederken, onları dış dünyaya bağlayan internetin hızı önemli bir sorun olabiliyor.

İngiltere'de bağlantı hızı bazı şehirler ve ilçeler için sorun yaratmaya devam ediyor. Türkiye'de de benzer şikayetler dile getiriliyor.

Özellikle video görüşmeler, Netflix gibi film ve dizi platformları veya internet üzerinden oynanan oyunlarda düşük hız problemlere yol açabiliyor.

Özellikle birden fazla kişinin yaşadığı evlerde bağlantı hızı yavaşsa, aynı anda internet kullanmak zorlaşabiliyor.

Bazı internet kullanıcıları buna karşı 4G modemlere yöneliyor. Fakat 4G bağlantısı da her yerde aynı hızda olmuyor.

BBC Teknoloji Muhabiri Jane Wakefield'ın bağlantı kalitesini iyileştirmek için tavsiyeleri şöyle: