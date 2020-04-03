Sokağa çıkıp vatandaşın ateşini ölçen Maçka Belediye Başkanı, “Evde kal, kitabın bizden” kampanyası başlattı

Daha önce sokağa çıkarak vatandaşın ateşini ölçen ve pazarcılara maske kontrolü yapan Trabzon’un Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine katkı amacıyla "Evde Kal, Kitap Oku, Kitabın Bizden" kampanyası başlattığını duyurdu.

Başkan Koçhan, "İçinde bulunduğumuz zor süreci evimizde daha verimli hale getirmek amacıyla sosyal mesafeyi koruyarak sosyal medyada buluşuyoruz. Bu kapsamda evde hep birlikte kitap okuyoruz. Sosyal medya hesaplarınızdan yorum olarak yazdığınız ve istediğiniz kitapları sizlerin evlerine getiriyoruz" dedi.

“Evde Kal Kitap Oku Kitabın Bizden” sloganıyla hayata geçirilen proje ile birlikte binlerce kitabın, kitapseverlere ulaştırılması hedefleniyor.