Şok market çalışanı: Çıkıp bas bas bağırabilirim ama en büyük korkum işsizlik

'Cepte Şok' uygulamasıyla internet üzerinden sipariş almaya başlayan Şok Marketler, evlere sipariş götürmeyi kabul etmeyen personelini işten çıkarmaya başladı. Bir Şok market çalışanı, “Çıkıp bağırabilirim ama en büyük korkum işsizlik” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, Koronavirüs salgını nedeniyle siparişleri eve götürme kararı alan Şok Marketler, birçok işçisine belge imzalattırdı, sendikalı olan personellerine ise 'istifa et' baskıları yaptı.

Şok Market deposunda çalışırken işten çıkarıldığını anlatan Emir Kaya, en ufak istekte bile üstlerinden, "Kardeşim derdiniz bitmiyor' diyerek beni azarlamıştı. İşçilere hastalık bulaşmış, içerisi pislik içinde onların umurunda değil, onların tek derdi para. Parayı düşünüyorlar. İşçilerin sağlığını hiçe sayıyorlar, kendisi evde oturuyor, izole ediyor keyfine bakıyor” sözleriyle anlattı.

"Sendika kötü bir şey işinizden olursunuz"

Kaya, Şok Marketleri'nde sendikalı olan işçilere gece yarısı evden çağrılarak telkinler verildiğini anlattı. Kaya, şöyle devam etti:

“Sendika mevzusu olduğunda geçen ayın 18’inde bir yönetici bizi gece saat 12’de yanına çağırdı. Konuşurken mesele sendikaya geldi ve 'Her şey güzel ama bu sendika meselesi üzüyor beni' dedi. Sonra bana yanaşıp "Üyeliklerinizi iptal edin, sendika kötü bir şey işinizden olursunuz” diye konuştu. Ben konuşmadım, bir şey demedim. “Sana da Oğuz’a yaptığımızı yaparım” dedi. Oğuz sendika nedeniyle işten atılan bir arkadaşımızdı.

"Ben “Bu durumda haksızsınız” deyince o da “evet haksızız, mahkemeye de versen çıkarırlar seni” dedi. Bu konuşma böyle sürünce pazartesiye kadar süre verdi, o gün beni beş kez aradı. Daha sonra ben açmayınca beni başka birine arattı. Yanlarına gittim, sendikadan istifa etmemi istedi ben reddettim, ben böyle deyince işten çıkaracaklarını söyledi”

“Çıkıp bas bas bağırabilirim ama en büyük korkum işsizlik”

Başka bir şubede çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen Şok Market işçisi de zorla ücretsiz izne

çıkarıldığını ve bunun üzerine yıllık iznini kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Yaşadıklarını “Çıkıp bas bas bağırabilirim ama en büyük korkum işsizlik” sözleriyle anlatan işçi, şunları söyledi:

“Bu eve hizmet olayını 65 yaş üstü insanlar için başlattık deseler de bu yalan çünkü söz konusu uygulamaya 1 Ocak’ta başladılar. 3.5 ay önce bununla ilgili evrakı bize imzalatmaya çalıştılar. Ben şu an çalışamıyorum, kronik hastalığım var. Doktorun verdiği raporun süresi bitince bana yıllık izin kullandırdılar. “Bana “Ücretsiz izne çıkacaksın” dedi, ben de “Ücretsiz izne çıkacağım da taş mı yiyeceğim” dedim. Çalışmam gerekiyor. Eşim işsiz kaldı. 3 çocuğum var. Yıllık iznimi kullanmak zorunda kaldım. Çıkıp bas bas bağırabilirim ama haklarımdan olabilirim, işsiz kalabilirim tazminat hakkımı kaybedebilirim. En büyük korkum bu”

Müşteriden işçiye: Çok yanaşma virüs bulaştırırsın

Eve hizmet uygulamasında karşılaştıkları kötü bir muamele ile karşılaştıklarını belirten başka bir Şok Market çalışanı ise “İşçinin etine basıyorlardı şimdi kemiğine basıyorlar” sözleriyle yaşadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

“Bu süreçte personel alımı yapmadığı için bizim iş yerinde iki kişi çalışıyor ve birinden biri evlere malzeme götürüyor. Bu da yetmezmiş gibi siparişi götüren bir arkadaşımıza müşteri, “Çok yanaşma virüs bulaştırırsın” demiş. Bazıları “Siparişimi almama bu kadar zaman var, daha sonra alırım” diyerek giden çalışanlarımızı geri çeviriyor. Bir de böyle bir muamele ile karşılaşıyorlar. Küçük düşürüyor, eziyor. Rencide ediliyorlar. O siparişi hazırlayan benim, kamyondan indiren benim, virüs varsa zaten o üründe de vardır. Virüsten korkuyorsan neden sipariş veriyorsun. Personel yetersizliği derken bir de bu eve sipariş çıktı, insanların etine basıyorlardı şimdi kemiğine basıyorlar.”

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