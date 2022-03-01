ŞOK gazetesi, 21 yıllık basılı yayın hayatına son verdi

ŞOK gazetesi 21 yıllık basılı yayın hayatına, yüksek maliyetler nedeniyle son verdiğini açıkladı.

Gazetenin dünkü sayısında ‘Veda ve teşekkür’ başlığıyla duyurulan haberde, “21 yıl boyunca halkı tutan korkusuz ve cesur haberleriyle yayın yapan ŞOK Gazetesi, yarından itibaren yayın hayatına son veriyor. Bundan böyle www.sokgazetesi.com.tr'de birlikteyiz. Teveccühünüz için sonsuz teşekkürler...” ifadelerine yer verildi.

"Gazeteler çağımızın utancı olarak teker teker ölmekte"

Gazeteci Tevfik Yener, ŞOK’un vedasına bugünkü yazısında yer verdi. “Ne yazık ki gazeteler çağımızın utancı olarak teker teker ölmekte… Onlar da sevilir, hergün aranırdı” ifadelerini kullandı.

ŞOK gazetesi, 9 Ocak 2002 tarihinde Dinç Bilgin tarafından yayına başladı. Daha sonra Sabah gazetesi ile birlikte Turgay Ciner tarafından satın alınan gazete, 4 Nisan 2004'te ise ABC Medya’ya geçti.