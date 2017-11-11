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Politika

Söğüt Belediye Başkanı Aydoğdu, MHP'den istifa etti

Cafer ELMAS/ SÖĞÜT,(Bilecik),(DHA)-  BİLECİK'in Söğüt İlçesi Belediye Başkanı Halil Aydoğdu sosyal paylaşım sitesinden, MHP'den istifa ettiğini duyurdu

11 Kasım 2017 14:08

Cafer ELMAS/ SÖĞÜT,(Bilecik),(DHA)-  BİLECİK\'in Söğüt İlçesi Belediye Başkanı Halil Aydoğdu sosyal paylaşım sitesinden, MHP\'den istifa ettiğini duyurdu.
Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, dün gece sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından, \'08.11.2017 tarihi itibariyle Meclis Üyelerimizle birlikte mensubu bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi\'nden istifa etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygılarımla\' yazısını paylaştı.
Söğüt Belediye Meclisi\'nde 6 MHP\'li, 5 de Ak Parti\'li meclis üyesi bulunuyor. MHP\'den istifa eden Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ile meclis üyelerinin İYİ Parti\'ye geçeceği öne sürüldü.
HALİL AYDOĞDU KİMDİR?
1962 yılında Söğüt Çaltı\'da dünyaya gelen Halil Aydoğdu, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü\'nden mezun oldu. 2 yıl İstanbul’da ticaretle uğraştıktan sonra 1986 yılında öğretmenlik görevine başlayan ve 1994-1999 yılları arasında Söğüt Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcılığı görevlerinde bulunan Aydoğdu 18 Nisan 1999 ve 28 Mart 2004 tarihlerinde yapılan mahalli seçimlerde MHP\'den Söğüt Belediye Başkanı seçildi.  2009 yılından sonra MHP Genel Merkezi\'nde görev alan Aydoğdu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden 3\'üncü kez MHP\'den Söğüt Belediye Başkanı oldu.

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