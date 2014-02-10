Soğuktan korunmak için apartmanı paketlediler!

Muş'ta Sibirya soğuklarından korunmak isteyen Hüseyin Arme, akrabalarıyla birlikte yaşadıkları beş katlı apartmanın üç katını naylonla kapladı.

Şiddetli soğuklara karşı önlem için önce internetten araştırma yaptığını söyleyen 45 yaşındaki beş çocuk babası Hüseyin Arme, çözümü ailece oturdukları binayı naylonla kaplamakta buldu.

Karşıyaka Mahallesi’ndeki apartmanda babası, çocukları ve kardeşleriyle yaşadıklarını kaydeden Arme, "Binayı tek parça naylonla tamamen kaplamak istedik. Ancak 12 metre genişliğinde 40 metre boyunda naylon bulabildik. Bu nedenle apartamının alttan üç katını naylonla kaplayabildik. Bu işlemi yaptıktan sonra evimiz ısınmaya başladı. Yüzde 30 yakıt tasarrufu elde ettik. Naylonun rüzgardan yırtılmaması için de demir çubuklarla güçlendirdik. Tek parça bir naylon bulabilirsek binayı tümüyle naylonla giydireceğiz" diye konuştu.