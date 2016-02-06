Soğukta egzersiz daha hızlı kilo vermeyi sağlıyor

Havaların soğuması, egzersiz yapmak pek çok kişinin motivasyonunu düşürüyor. Fakat herkesin bilmediği bir gerçek var ki o da; soğuk havada yapılan egzersizler, daha hızlı kilo verilmesini ve forma girmeyi sağlıyor.

İşte soğukta spor yapmanın faydaları:

1. Daha fazla kalori yakarsınız

Vücudunuz soğuk havayla karşılaştığında kendisini ısıtmak ister. Metabolizmanın bunun için yapacağı ilk şey, kalorileri yakmaktır. Yapılan araştırmalar, aynı seviye ve uzunlukta egzersizlerin soğukta yapıldığında daha fazla kalori yaktırdığını gösteriyor.

2. Kalbinizi güçlendirir

Soğukta vücudunuzun merkez bölgesini daha sıcak tutabilmek adına damarlarınız sıkılaşır. Böyle olunca kalp daha güçlü biçimde kan pompalamak durumunda kalır. Bu da kalp kaslarınızın güçlenmesini ve kalbinizin daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Soğukta egzersizin ardından sıcak ortamlarda daha iyi performans sergilemeniz de böylece mümkün olur. Yalnız bunun için kalp sağlığınızın iyi olduğundan emin olmalısınız. 25 yaşın üzerindeyseniz bu konuda mutlaka doktorunuza danışın ve düzenli check up yaptırın.

3. Moralinizi yükseltir

Soğuk havalarda herkes eve kapanmaya meyillidir. Eve kapanıp hareketsiz kaldıkça da mevsime bağlı depresif ruh hallerine kapılma olasılığımız artar. Bunun tam aksine, soğuk havada kendinizi dışarı atıp iyi hissetmenizi ve endorfin salgılamanızı sağlayacak egzersizler yaparsanız moraliniz oldukça yükselir. Güneşi de ucundan yakalayabilirseniz D vitamini alırsınız ki bu da modunuzu iyileştirmek açısından çok yararlıdır.

Hiç risk yok mu?

Kışın spor yapmanın risk taşımadığını söylemek doğru olmaz. Fakat basit önlemlerle bu bariz risklerin kolayca önüne geçebilirsiniz. Yukarıda belirttiğimiz gibi soğuk kalbi güçlendirir fakat kalbi zayıf olanları da zorlayabilir. Kardiyovasküler, yani koşma, yürüme, tenis, yüzme, bisiklet gibi nabzı yükselten egzersizleri soğukta yapmak için kalbinizin kuvvetli olduğundan emin olun. Soğukta kardiyovasküler egzersizleri yapmadan mutlaka doktora danışın.

Soğukta terlemiyormuşsunuz gibi gelir ancak ortam kuru olduğu için vücudunuz tam tersine daha fazla su harcar. Kalorilerin fazla yakılması da buna neden olur. Su ihtiyacınızı yeterince karşıladığınız müddetçe sorun yok.

Kayma ve düşmeye de dikkat edin. Malum, soğukta buzlanma olabilir. Bastığınız yerlere dikkat edin, düşüp bir yerinizi incitmeyin.

İnce katmanlar halinde giyinin

Kalın bir kazak ve mont yerine ince ama sıcak tutan birkaç katman giymek soğukta hareket etmek için çok daha verimli. Termal içlik üzerine pamuklu bir tişört ve üzerine bir sweatshirt, en üste de bir rüzgarlık sizi kalın ve hantal bir kıyafetten daha iyi korur. Havanın soğukluğuna göre katmanları artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Kıyafetlerin arasında kalan hava termos etkisiyle sizi sıcak tutar ve ani ısı değişimlerinden korur.

Arkadaşınızla egzersiz yapın

Kışın soğukta dışarı çıkıp egzersiz yapmak biraz ekstra motivasyon gerektirebilir. Bunun en kolay yolu da arkadaşlarla egzersize çıkmaktır. Birinizin kaytarmak istediği gün diğeri motive edebilir ve karşılıklı sorumluluk duygusuyla daha düzenli hareket edersiniz.

Isınma hareketlerini içeride yapın

Isınma hareketleri sırasında vücut hâlâ soğuktur. Ayrıca asıl hareketler kadar kalori yakılmadığı için henüz soğuğa karşı direnç oluşmamıştır. Aynı zamanda da esneme hareketlerini yapmak kaslar sıcakken çok daha kolaydır.

Şapka takın

Vücut ısısının yüzde 10’unun kafanızdan kaybolduğunu biliyor muydunuz? Bu yüzden hafif bir şapka bile soğukta egzersiz yaparken büyük fark eder. Anneniz boşuna söylemiyordu.

Facebook’ta, Twitter’da paylaşın

Güzel havalarda herkes spor yapar, görsünler bakalım buz gibi havada spor yapmak nasılmış. Kışın bile azminizi koruyor olduğunuzu göstermek, başkalarının da hoşuna gidecek, beğeneceklerdir. Böylece sizin de motivasyonunuz artar. Deneyin bakın, göreceksiniz!

Su için

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kışın egzersiz yaparken insan susuz kaldığını fark etmeyebilir. Mutlaka yanınızda su bulundurun ve normale göre daha fazla yudumlayın.

Sporu sevdiğiniz şeylerle birleştirin

Dışarıdaki spor maceranızı daha eğlenceli hale getirebilecek şeyler bulabilirsiniz. Köpeğiniz varsa örneğin, yürürken veya koşarken onu da yanınıza alın. Kışın çok güzel doğa manzaraları oluşabilir. Molalarınızı Instagram’da nefis kareler paylaşmak için değerlendirebilirsiniz.

Kendinize bir hedef koyduysanız, kışın bundan vazgeçmeyin, hatta yukarıdaki adımlara uyarak daha da motive olabilirsiniz. Yazın gelmesine henüz vakit var fakat bahara çok az kaldı. Hep istediğiniz vücuda kavuşmak için FitWell’in hedef programlarına mutlaka göz atın. Cebinizdeki Koç, hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak ve sizi sürekli motive edecek. Vakit varken hemen başlayın!

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