Kalorileri yakmak için ne kadar egzersiz yapılmalı?

İngiltere Kraliyet Kamu Sağlığı Kurumu (RSPH), yiyecek ve içecek paketlerinin üzerinde, alınan kalorilerin yakılması için yapılması gereken egzersizlerin de yazması gerektiğini savundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kurum, insanların günlük tükettikleri gıdayla alınan kalorinin yakılması için gereken zamanı hafife aldıklarını ifade ediyor.

Örneğin, çikolata aromalı sütlü kahvenin kalorisi 260, bu kalorileri yakmak için 53 dakika yürümek gerekiyor. Yaban mersinli bir kekteki kaloriler de 48 dakikalık yürüyüşle yakılıyor.

RSPH'nin araştırmasına göre obezitenin başlıca nedeni yakılan kaloriden fazlasının tüketilmesi. Araştırma, sık egzersiz yapanların da daha kolay kilo verdiğini ortaya koydu.

RSPH, paketlerde yer alacak egzersiz sembollerinin, tüketicileri daha sağlıklı tercihlerde bulunmaya veya daha çok egzersiz yapmaya teşvik edeceğini belirtiyor.

Araştırma, bazı tüketicilerin paketlerin üzerindeki besin değeri tablosunu, çok fazla bilgi olduğu için "kafa karıştırıcı" bulduklarını gösterdi.

Tüketiciler ayrıca, bir ürünü satın almadan önce yalnızca altı saniye paketine bakıyor.

Bu nedenle, paketlerin üzerindeki bilgilerin daha anlaşılır ve kalori bilgilerinin de daha net bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor.

Egzersiz ruha ve bedene iyi geliyor

RSPH, paketlerdeki mevcut bilgilere ek olarak resimli işaretlerin konmasının iyi bir fikir olacağı görüşünde. Etiketleme yöntemi, halka da fiziksel olarak aktif olmanın da önemini hatırlatabilir. Egzersiz, ruh halini iyileştirip, stresi ve depresyonu da azaltıyor.

RSPH'nin İngiltere'de yaptığı ankete göre 2000 yetişkinin yüzde 60'tan fazlası, paketlerde 'kaloriye denk gelen egzersiz' etiketinin konmasına destek veriyor.

Ankete katılanların yarısından fazlası da, bu etiketlerin tüketicileri daha sağlıklı ürünlere yönlendireceği, daha küçük porsiyonlar tercih etmeye ve daha fazla fiziksel aktivitede bulunmaya teşvik edeceğine inanıyor.

Araştırmaya göre sağlıklı bir kiloda kalabilmek için, bir erkeğin günde ortalama 2500, bir kadın da ortalama 2000 kalori tüketmesi gerekir.

İngiltere'deki yetişkinlerin üçte ikisi aşırı kilolu veya obez.