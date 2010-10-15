Soğuk ve yağışlı hava tüm yurtta etkili oldu

T24 - Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, gece boyunca İstanbul'da da etkisini gösterdi. İl genelinde hala etkili olan yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Osmaniye'de de hortum 3 evi yıktı, bir kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ta ise çok sayıda evi su bastı.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda İstanbul'da çok kuvvetli yağışların tüm gün boyunca devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşların ve ilgililerin, sel, su baskınlarına heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



Sokak dereye döndü



İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Patlayan rögardan fışkıran su sokağı dereye çevirdi.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağmurla birlikte Avcılar Gümüşpala mahallesindeki bir rögar patladı. Sokağı dereye çeviren kanalizasyon suları çevre sağlığını tehdit ederken, sokak sakinleri duruma tepki gösterdi.

Evlerinin önüne küreklerle taşıdıkları kumla setler yapan sokak sakinleri belediye ve İSKİ'ye teğki gösterdi.



İSKİ ilgilenmedi mi?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin patlayan rögarla ilgilenmediğini iddia eden sokak sakinleri her yağmurda benzer manzaraların yaşandığından dert yandı.

Taşan rögarın suları sokak içinde bulunan zemin katlardaki bazı evlerin içlerine dolarken, vatandaşlar tarafından aranan İSKİ ekiplerinin 'sabah geleceğiz' dediği iddia edildi. Vatandaşlar kaldırımlardan taşan suları küreklerle getirdikleri kumlarla oluşturdukları setlerle durdurmaya çalıştı.



İzmir de sağanak yağışın etkisinde



İzmir'de de etkili olan sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Başta Kent merkezi olmak üzere ilçeleri de etkisi altına alan yağmur, saat 23.30 sıralarında, etkisini artırarak sağanak olarak yağmaya başladı.

Yaklaşık 30 dakika boyunca etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar sularla doldu, araçlar yolda ilerlemekten güçlük çekti. Şehirde küçük çaplı su baskınları neden oldu.



Osmaniye'de korkutan hortum



Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Durmuşsofulu köyünde de yağışın ardından çıkan hortumda 3 ev tamamen yıkılırken, 7 ev hasar gördü. Enkaz altında kalan 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı, çok sayıda ağaç ve elektrik direği de yıkıldı.





