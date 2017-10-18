Soğuk havanın ilacı: Pekmez

KAYSERİ, (DHA)- BESLENME ve Diyet Uzmanı Merve Sarptaş Büyükince, soğuk havaların vazgeçilmez besininin pekmez olduğunu söyledi. Büyükince, \'\'Vücudun enerji ihtiyacını karşılayan pekmez, içeriğindeki demir ve kalsiyum nedeniyle kemik gelişimini sağlıyor, kansızlığa iyi geliyor. Pekmez, soğuk havalarda tüketildiğinde vücudun ısı dengesini sağlıyor, antioksidan içeriği ile de bağışıklık sistemini güçlendiriyor\'\' dedi.

Pekmezin yararları hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sarptaş Büyükince, yapıldığı meyveye göre besin içeriği değişen pekmezin, karbonhidratça zengin bir enerji kaynağı olduğunu söyledi. Büyükince, pekmezin yararlarını söyle sıraladı:

\"Pekmez, glikoz ve fruktoz içerdiğinden, sindirime gerek kalmadan tüketildikten kısa bir süre sonra kana karışmaktadır. İçeriğindeki kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom, demir ve B (B1,B2,B3) vitaminleri nedeniyle yüksek düzeyde vitamin ve mineral kaynağıdır. Bir yemek kaşığı (10 gram) pekmez, ortalama 15 kaloridir ve yaklaşık 1 mg demir, 40 mg kalsiyum minerali içermektedir. Yüz gram pekmez, yaklaşık 293 kalorilik enerji sağlamaktadır. Yüksek enerji içeren pekmez özellikle çocuklar, sporcular, gebe ve emziren anneler için önemli bir besin kaynağıdır. Vücutta kan hücrelerinin (alyuvarların) oluşumunu sağlayan pekmez demir yönünden zengin olduğu için kansızlığa iyi gelmektedir. Vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği sayesinde hastalıklara karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır. Süt tüketemeyen, (laktoz intoleransı ve süt proteinine karşı alerji) kişiler için iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Kanı temizleme özelliği sayesinde damarların tıkanmasını önlemekte ve damar sertliğinin oluşmasına engel olmaktadır.\"

Büyükince, zengin besin içeriği olan pekmezi yetişkinlerin günde 1-2 yemek kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı tüketmesi gerektiğine vurgu yaparak, diyabetlilerin tek başına pekmez tüketiminden kaçınmasını, her gün olmamak şartıyla 1 tatlı kaşığından fazla pekmez tüketmemeleri gerektiğini söyledi. Büyükince, şunları kaydetti:

\"Marketten alınan pekmez, açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır. Geleneksel olarak evde yapılan pekmez ise oda ısısında ve güneş ışığı almayan bir yerde muhafaza edilmelidir. Pekmez donarsa bain marie usulü ile 70 santigrat dereceyi geçmeden çözdürülmelidir. Pekmez yüksek ısıya maruz bırakılmamalıdır. Aşırı kaynatılarak yapılan pekmezde oluşacak HMF (hidroksi metil furfural) kanser tehdidi oluşturabilir. Bunun için güvenli yerlerden ve markalardan pekmez almak gerekmektedir. Pekmezin aşırı tüketimi ise sindirim sisteminde şişkinlik, ishal gibi sorunlar oluşturabilir. Pekmez yüksek miktarda kalori içerdiğinden fazla tüketimi kilo alımına ve vücutta yağlanmaya sebep olabilmektedir. Bebeklere ek besinlere geçiş aşamasında verilen pekmez yoğurtla değil meyvelerle karıştırarak verilmelidir. Bu şekilde biyoyararlılığı (demir emilimi) daha yüksek olacaktır.\"