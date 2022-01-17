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"Manuş Baba soğuğu gerekçe göstererek sahneye çıkmadı" iddiası

Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde bir de konser düzenlenmişti

17 Ocak 2022 01:00

Bir kayak merkezinde binlerce kişi ünlü şarkıcı Manuş Baba'yı bekledi ancak Manuş Baba'nın soğuğu gerekçe göstererek sahneye çıkmadığı belirtildi. Hayal kırıklığı yaşayan hayranları tepki gösterdi.

Bir kayak merkezi hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde bir de konser tertiplenmişti.

"Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık”

Şarkıcı Manuş Baba'nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu. Ancak 14.00'te başlaması beklenen konser bir türlü başlamadı. Sanatçının soğuğu gerekçe göstererek sahneye çıkmadığı ileri sürüldü.

Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı. Duruma tepki gösteren hayranları, “Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık” dedi. (İHA)

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