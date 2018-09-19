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Kültür-Sanat

Sofya'da “En İyi Yönetmen” ödülü alan “Güvercin”, film ekibinin katılımıyla Kadıköy Sineması'nda

Güvercin, Banu Sıvacı'nın ilk uzun metrajlı filmi

19 Eylül 2018 13:52

Sofya Film Festivali’nden "En İyi Yönetmen Ödülü"nü "Güvercin" ile alan Banu Sıvacı’nın yönettiği film, bu akşam Kadıköy Sineması’nda gösterilecek. 

Dünya prömiyerini 68. Berlin Film Festivali’nin Generation 14plus bölümünde yapan ve Sofya Film Festivali’nden En İyi Yönetmen ödülüyle dönen Güvercin, bu akşam (19 Eylül 2018) saat 21.00’de Kadıköy Sineması'nda gösterilecek. Gösterime yönetmen Sıvacı ve ekibi de katılacak. 

Çekimlerinin tamamını Adana’da gerçekleştiren Güvercin, 21 Eylül’de vizyonda olacak.

Filmin konusu şöyle:

"Yusuf, Adana’nın kenar mahallelerinden birinde, ağabeyi ve ablasıyla birlikte yaşayan bir gençtir. Oturdukları evin çatısında, ölen babasından kalan güvercinlerini tutkuyla besleyip eğitmektedir. Yusuf, Maverdi adını verdiği dişi güverciniyle özel bir bağ kurmuştur. Ağabeyi Yusuf’a, çalışması ve para kazanması konusunda baskı yapar. Kuşlarından başka bir dünyayı tanımayan Yusuf, çalışma hayatı ve mahallesinin gerçekleriyle yüzleşir."

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