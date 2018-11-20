Software AG Innovation Tour 2018 İstanbul'da devam ediyor

İSTANBUL, (DHA)- Software AG, Innovation Tour etkinliklerinin İstanbul ayağında \'Dijital Deneyimi Keşfet\' temasıyla inovasyonun öncülerini dijital dönüşümle tanışmak isteyen iş dünyasının liderleriyle bir araya getirecek. Etkinliğe katılanlar, Software AG\'nin uluslararası yöneticilerinin global proje deneyimlerini ilk ağızdan dinleme fırsatı yakalayacak.

Dijital deneyimi keşfetmek isteyen profesyoneller, IoT\'nin ve dijital dönüşümün iş dünyasına getirdiği etkileri Software AG Innovation Tour 2018\'in İstanbul ayağında buluşuyor. 28 Kasım 2018 tarihinde Swissotel the Bosphorus\'ta Consulta ana sponsorluğunda ve Mayatech, SadeLabs ve Vis Teknoloji’nin destekleriyle gerçekleşecek etkinliğe katılanlar, Software AG\'nin uluslararası yöneticilerinin global proje deneyimlerini ilk ağızdan dinleme fırsatı yakalayacak.

Dijital İş Platformu ve Cumulocity IoT platformuyla şirketlerin tümüyle bağlı bir dijital dünyada sistemleri, uygulamaları e nesneleri kullanarak rekabette öne çıkmalarını sağlayan Software AG, Innovation Tour 2018\'de dijital dönüşümün daha akılcı ve basit yollarını katılımcılarla paylaşıyor. Etkinlikte her şeyin birbirine bağlanması, analiz edilmesi ve bir \"deneyime\" dönüştürülmesinin şirketlere sağladığı fayda değerlendirilecek.

GÜN BOYU DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE IOT KONUŞULACAK

Innovation Tour 2018 İstanbul, Software AG Türkiye Genel Müdürü Ebru Kılıç Eker ve Software AG Suudi Arabistan ve Türkiye Başkan Vekili Ahmad Salama\'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Software AG Endüstri Çözümleri Başkan Yardımcısı Sven Roeleven\'in \"Ölçeklenebilir dijital değer nasıl yaratılır?\" başlıklı konuşmasında, farklı sektörlerden müşterilerin en yenilikçi örneklerine yer verilecek. Software AG Teknoloji & Dijital İş Ortaklıkları Global Başkan Yardımcısı Bart Schouw\'un \"Başarılı IoT Uygulaması için 7 Alışkanlık\" konulu konuşmasıyla yer alacağı etkinlikte ayrıca Nesnelerin İnterneti & Endüstri 4.0 paneli düzenlenecek.

Consulta Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin\'in \"Kriz Yönetimini Fırsata Çevirmek\" başlıklı sunumuyla katılacağı etkinlikte Unilever Dijital Tedarik Zinciri Transformasyon Direktörü Ahmet Hasanbeşoğlu, Siemens Türkiye Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Pazarlama Müdürü Derya İren, İş Bankası BT Mimarı Yener Yumlu, Ayaydin Miroglio Group BT & e-Ticaret Direktörü Hakan Duran, Rönesans Holding Bilgi Teknolojileri Direktörü Mete Dönmez, Zorlu Enerji Akıllı Sistemler Bölüm Müdürü Burçin Açan ve Arçelik Dijital Süreç Transformasyon Müdürü Bahadır Güner ve Siemens Türkiye Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı Burak Güvenel de konuk konuşmacı olarak yer alacak.