Şoför kadrosunda bulunuyordu; atamayla hastanenin müdür yardımcısı yapıldı

Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç’un, şehirdeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde şoför kadrosunda çalışan H.V’yi atamayla yoluyla aynı hastanenin müdür yardımcılığına atadığı belirtildi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, Samsun Sağlık İl Müdürlüğü, kurum içinde müdür ve sağlık yöneticileri sözleşmeleri imzalanmasının ardından atamaları da gerçekleştirdi. Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç tarafından yapılan atamalara ise ise sağlık çalışanları tepki gösterdi.

Atamalarda en çok dikkat çeken ise Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde şoför kadrosunda çalışan H.V., yapılan atamayla aynı hastaneye müdür yardımcısı yapılması oldu. H.V.’nin hastanesindeki kadro unvanı şoförken 58/TKHB sözleşme unvanı müdür yardımcısı olarak değişti.

“Liyakate değil sendika ve partiye bakılıyor”

Samsun Tabipler Odası Başkanı Funda Furtun yapılan atamaya tepki göstererek, “Son yıllarda yapılan atamalarda liyakate değil de hangi siyasi partiye ve hangi sendikaya üye olduğuna bakılıyor. Bu atamada onlardan biri. Tamamen siyasi bir atama olarak düşünüyorum” dedi.

Özel uçakla Ankara gitmişti

Şoförü hastane müdür yardımcısı yapan Sağlık İl Müdürü Oruç, Şubat ayında Koronavirüse yakalanmış ve tedavi için özel uçak ile Ankara’ya gittiği için tepki çekmişti.

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