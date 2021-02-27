AKP il başkan yardımcısından Koronavirüs’e yakalanınca ambulans uçakla Ankara’ya tedaviye giden İl Sağlık Müdürü’ne tepki: Manidar

Samsun İl Sağlık Müdürü Ali Oruç’un, Koronavirüs’e yakalandıktan sonra ilk tedavisinin ardından ambulans uçakla Ankara’ya sevkini yaptırdığı belirtildi. AKP Samsun İl Başkan Yardımcısı Mahmut İşbilir, duruma tepki göstererek, “şehrinizin Sağlık İl Müdürü olarak ambulans uçakla Ankara'ya tedaviye gitmeniz manidar” dedi. Söz konusu tartışmaya İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da, “Acaba Samsun'daki doktorlara güvenmedi mi?” sorusuyla tartışmaya katıldı

14 Ocak'ta ilk doz aşısını yaptıran ve bir süre sonra virüs kaparak hasta olan Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, ilk etapta Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Daha sonra iddialara göre kendi talebiyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Oruç, sosyal medya hesabından tedavisinin bittiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ağır bir tedavi süreci geçirdiği belirtilen Oruç “Allah'a şükürler olsun; hastanedeki tedavi sürecim bitti, taburcu oldum. Tedavimde her türlü özveriyi gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan dostlarımıza çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız” diye yazdı.

şehrinizin Sağlık İl Müdürü olarak ambulans uçakla Ankara'ya tedaviye gitmeniz manidar

AKP Samsun İl Başkan Yardımcısı Mahmut İşbilir bu açıklamaya tepki gösterdi:

"Müdürüm geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Lakin bu şehirde emrinizde bunca kamu hastaneleri varken, şehrinizin Sağlık İl Müdürü olarak ambulans uçakla Ankara'ya tedaviye gitmeniz manidar."

"Acaba Samsun'daki doktorlara güvenmedi mi?"

Samsun'daki ambulans uçak tartışmasına İYİ Parti de katıldı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar önce Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşar “TBMM'de sürekli Samsun'un sağlık altyapısını övüyoruz. Ben kentimin sağlık altyapısına güveniyorum. Bununla gurur duyuyorum. Ankara Pandemi Hastanesi de başarılı bir tedavi uyguluyor. Ama ben Samsun'da tedavi olurum. Sağlık Müdürü'nün kendi takdiridir. Acaba Samsun'daki doktorlara güvenmedi mi? Neden Ankara'ya gitmeyi istedi” diye sordu.