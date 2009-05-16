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Yaşam

Şoför atlayarak kurtuldu, eşi yanarak öldü

Kaza geçirip alev alan tankerin şoförü 47 yaşındaki Abdullah Onaç kendini atarak kurtulurken, yanındaki eşi Suna Onaç yanarak can verdi.

16 Mayıs 2009 03:00

Antalya’nın Manavgat İlçesi'nde mazot yüklü tanker, kontrolden çıkınca şarampole yuvarlandı. Kazada, alev alan tankerin şoförü 47 yaşındaki Abdullah Onaç kendini atarak kurtulurken, yanındaki eşi 45 yaşındaki Suna Onaç yanarak can verdi.

Manavgat'a bağlı Kızılot Beldesi'nde D-400 karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine giden Abdullah Onaç yönetimindeki 07 UL 588 plakalı mazot yüklü tanker, kontrolü kaybedince 4 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada mazot tankı tankerden ayrılırken, tanker bir anda alev almaya başladı. Yolda kazayı görenler arabalardan aldıkları yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparken, bölgeye çevre beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Kazada tankerden kendini atan şoför Abdullah Onaç yaralı olarak kurtuldu. Araçta bulunan Abdullah Onaç'ın eşi 45 yaşındaki Suna Onaç ise yanarak can verdi. Tuncerler Petrol Ofisi'nde tanker şoförü olarak çalıştığı belirtilen Abdullah Onaç, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Onaç'ın kafasından darbe aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yanarak hayatını kaybeden Suna Onaç'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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