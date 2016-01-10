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Yaşam

SODEV'in 2015 Barış Ödülü Can Dündar, Erdem Gül ve Tahir Elçi'ye

Ödüller 22 Ocak’ta verilecek

10 Ocak 2016 18:51

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)’nin 2015 Barış Ödülü 26 Kasım’da tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve 28 Kasım’da Diyarbakır’da öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi’ye verilecek.

SODEV, 2001 yılından bu yana her yıl sonunda, “insan hakları, demokrasi, barış ve dayanışma” alanlarında, o yıl içerisinde olağanüstü başarı kaydetmiş ve örnek oluşturabilecek çabalar göstermiş kişi veya kurumlara “SODEV Ödülü” veriyor.

SODEV Ödül Seçici Kurulu ve Yönetim Kurulu, 2015 yılı SODEV Ödülü’nün, "basın özgürlüğü ve halkın bilgilendirilmesi yolunda cesur ve örnek tutumlarından dolayı" Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile "barış ve hukuk devletini savunmadaki kararlı tutumunun bedelini hayatıyla ödeyen" Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’ye verilmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesi, Kurul sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu tarafından, 22 Ocak 2016, Cuma günü 17.30’da, Taxim Hill Otel’de düzenlenecek bir törende açıklanacak ve ödül plaketleri Can Dündar / Erdem Gül adına Cumhuriyet Gazetesi temsilcisine, Tahir Elçi adına Diyarbakır Barosu temsilcisine verilecek. 

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