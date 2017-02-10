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Ekonomi

Societe Generale'in Euro/TL tahmini: 3,54

Euro/TL bu sabah itibariyle 3,93 seviyesinin hemen altında işlem görüyor

10 Şubat 2017 14:28

Avrupa'nın ana finans şirketlerinden Societe Generale'in stratejisti Phoenix Kalen, 3,5478 hedefiyle Euro/TL'de kısa pozisyon alınması tavisyesinde bulundu.

Yıl başından bu yana yüzde 6 yükselen Euro/TL bu sabah itibariyle 3,93 seviyesinin hemen altından işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın kuru dengelemek için aldığı önlemler...

Türk lirasının bir süredir devam eden yüklü kısa pozisyonların azalmasndan destek bulmaya devam edeceğini söyleyen Kalen, Merkez Bankası'nın kuru dengelemek için aldığı önlemlerin de somut sonuçlar ürettiğini söyledi.

Analiste göre Merkez Bankası'nın fonlama maliyetlerini yukarı çekmesi, faiz koridorunun genişlemesi ve swap ihalelerinin yanı sıra artan enflasyon baskılarının farkında olunması kurdaki oynaklığı azalttı.

Euro tarafında ise Fransa seçimleri öncesi zayıflama beklentileri öne çıkıyor.

2-3 aylık dönem için verilen işlem önerisinde kayıp-kes noktası olarak ise 4,0997 seviyesine işaret edildi.

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