TL'nin değer kazandığı hafta döviz mevduatı 2.5 milyar dolar arttı

Türk lirası geçtiğimiz hafta Mayıs 2015'ten bu yana en büyük 5 günlük kazancı sağlarken, yurt içinde yerleşikler bu durumu döviz satın alarak değerlendirdi.

BloomberHT'de yer alan habere göre, Merkez Bankası verilerine göre, 2 şubatta sona eren haftada yurtiçinde yerleşikler ve şirketlerin döviz mevduatlarında 2.5 milyar dolar artış yaşandı. Bu yükseliş aynı zamanda mart ayından bu yana yaşanan en büyük artış oldu.

Yurt içinde yerleşiklerin toplam 146 milyar dolarlık yabancı para cinsi varlıklarını nasıl değerlendirdiği Türk lirasındaki hareketleri hızlandırabiliyor ya da yumuşatabiliyor.

Türk lirası 2017'de Bloomberg'in takip ettiği majör para birimleri arasında en çok düşen para olma özelliğini koruyor.

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