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Ekonomi

Dolar/TL güne nasıl başladı?

Kurdaki sakin seyir, haftanın son işlem gününde devam ediyor

10 Şubat 2017 12:15

Dolar/TL'de sakin seyir haftanın son işlem gününde devam ediyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın sıkılaştırmanın süreceğini açıklamasının ardından 3,70'in altına gevşeyen kur bu seviyelerdeki hareketine devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar bugün 3,67'nin altına kadar indi. Euro da 3,90'ın altını gördü.

Murat Çetinkaya'nın açıklamaları için tıklayınız.

Merkez Bankası'nın 1 milyar dolar olarak açtığı döviz depo ihalesine teklif tutarı 400 milyon dolarda kaldı. İhale sonrasında dolarda düşüş hızlandı ve kur 3,67'nin altına indi. 

Analistler, dolar/TL'de 3,7250 seviyesinin direnç, 3,65'in ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketini takip eden dolar endeksi 100.610 seviyelerinde seyrederek üç günün zirvesini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, dün hava yolu şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Amerikan iş yerlerinin genel vergi yükünü azaltmak büyük bir adım ve işler yolunda gidiyor. Belirlenen takvimin çok önünde olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki 2 veya 3 hafta içinde vergi açısından fevkalade bir şey açıklayacağız" ifadesini kullandı. Açıklama piyasalarda olumlu havaya neden oldu. 

Analistler, Trump'ın açıklamalarının ardından dolar endeksinde yaşanan yükselişin kalıcı olmadığını belirtiyor.

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