Sobanın üzerinde kızarttığı akrebi öğrencilere yedirdiği iddia edilen öğretmene soruşturma açıldı

Kahramanmaraş'ta, öğrencilerine sobanın üzerinde akrep kızartıp yedirdiği, daha önce de solucan yedirmeyi denediği iddia edilen sınıf öğretmeniyle ilgili şikâyetler üzerine soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta merkez Onkişubat ilçesine bağlı kırsal bölgede bulunan Dereboğazı Mahallesi'ndeki Yenioba Şehit Mustafa El İlkokulu'nda öğrenim gören bazı öğrenciler, sınıf öğretmeni Durdu A'nın okul bahçesinde buldukları akrebi sobanın üzerinde kızartarak kendilerine yedirdiğini ailelerine anlattı.

Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğüne giden aileler, şikayetçi oldu. İddialar üzerine görevlendirilen müfettişler, öğrencileri ve öğretmeni dinleyerek rapor hazırladı.



Öğrencilerden bazıları, müfettişlere öğretmenin okulda buldukları akrebi 4 öğrenciye yedirdiğini daha önce de solucan yedirmeyi denediğini iddia etti.



Öğretmen Durdu A. ise Hayat Bilgisi dersinde öğrencilere akrebin özelliğini anlattığını, konunun bundan ibaret olduğunu öne sürdü.



Olaya tepki gösteren bazı aileler ise soruşturmanın bir an evvel tamamlanmasını talep etti.



İl Mili Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt da olayın kendilerine intikal ettirilmesinin ardından soruşturma başlattıklarını, teftiş kurulu başkanı ve başkan yardımcısını konuyla ilgili görevlendirdiklerini belirtti.



İnceleme ve araştırmanın sürdüğünü anlatan Akkurt, şunları söyledi:



"Eğer konu iddia edildiği gibi somut bulunursa zaten resmi anlamda üzerimize düşen bütün işleri yapacağız ama genel anlamda görüntü, öğrencilerden ziyade kişiyle ilgili böyle bir süreç iddiasına doğru gidiyor. İspat edildiğinde konuyla ilgili olarak resmi anlamda bütün iş ve işlemlerin müdürlüğümüz tarafından yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyururum."