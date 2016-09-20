'Snowden'da rol alan Nicolas Cage: Bu hikâye dünyayı değiştirdi

Eski çalışanı olduğu ABD Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA) gizli dinleme faaliyetlerini ifşa eden Edward Snowden’ın hayatının anlatıldığı 'Snowden' filminde rol alan Hollywood yıldızı Nicolas Cage, “Snowden hikâyesi dünyayı değiştirdi” ifadelerini kullandı.



Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA) gizli dinleme faaliyetlerini ifşa eden Edward Snowden’ın hayatını ve ‘vatan haini’ ilan edilmesi sürecini konu olan ‘Snowden’ filmi 16 Eylül’de vizyona girdi.

Sputnik'te yer alan habere göre; filmde eski bir ABD istihbarat çalışanı olan ‘Hank Forrester’ karakterini canlandıran Hollywood yıldızı Nicolas Cage, gazetecilere yaptığı açıklamada “Snowden'ın hikâyesini yakından takip ediyorum. Dünyayı değiştirdi, ben de bunu yansıtmak istedim” dedi. Bir oyuncunun görevinin ‘mesaj vermek’ değil ‘ayna olmak’ olduğunu vurgulayan Cage, bu konuda taraf olmak istemediğini, hikâyeyi tarafsız bir açıdan aktarmak istediğini belirtti.

Oliver Stone’un yönettiği filmde Snowden’ı Joseph Gordon-Levitt, kız arkadaşı Lindsay Mills’i de Shaline Woodley canlandırıyor.



