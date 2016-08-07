Snoop Dogg konserinde 42 kişi yaralandı

ABD’de, New Jersey’deki Camden kentinde dünyaca ünlü rap şarkıcısı Snoop Dogg’un konseri sırasında demir parmaklıkların devrilmesi sonucu 42 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik birimlerinin ifadesine göre, yerel saatle 22.35 sıralarında BB&T Pavilion isimli mekanda, sahne ve seyircileri ayıran bir metrelik parmaklığın çökmesiyle büyük bir panik yaşandı.

Seyircilerin ezilme tehlikesi geçirdiği olayda, beton zemine yığılan 42 kişinin yaralandığı açıklandı.

Beş farklı hastanede tedavi altına alındılar

Yaralıların çevrede bulunan beş hastanede tedavi altına alındığı bildirilirken, kazanın ardından konser iptal edildi.