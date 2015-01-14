‘Sneijder’a yaptığım aptalca bir hareketti’

Beşiktaş ile sözleşme imzaladığını açıklayan Veli Kavlak, Avusturya basınına verdiği röportajda birçok konuya açıklık getirdi. Avusturya'da online olarak yayın yapan spor portalı Laola1'in sorularını yanıtlayan Kavlak, kolay dönemler geçirmediğini, ancak Beşiktaş ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi ve önemli takımlardan teklif aldığını da itiraf etti.

Sporx'teki habere göre, başarılı oyuncu, Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde gördüğü kırmızı kartı ve Wesley Sneijder ile arasında geçenler hakkında da kısa bir açıklamada bulundu.

Veli Kavlak'ın röportajından öne çıkan noktalar şöyle:

''Kolay bir dönem olmadı. Ancak şu an çok mutluyum. 2019 yılına kadar takımımla sözleşme yeniledim. Beşiktaş'ta 3,5 yıl geçirdim. Birçok şey yaşadım: parasal sorunlar, stat sorunumuz... Ancak hiçbir zaman ayrılmayı düşünmedim. Yeni stadımızdaki yeni atmosferi yaşamak istiyorum. Umarım en kısa sürede bu heyecanı yaşamaya başlarız.''

'Bu kulübü bırakamazdım'

''Avrupa'dan birkaç önemli teklif aldım. Ancak kalbim ayrılmamayı istiyordu. Güzel bir hayatım var ve beni seven taraftarlarım var. Bu kulübü ve bunları bırakamazdım. Burada umarım 4 başarılı yıl daha geçiririm.''

''Slaven Bilic ile birlikte başka bir oyuncu haline geldim, ondan çok şey öğrendim. Tanrıya şükürler olsun. Çok düzgün bir insan. Birkaç yıl içerisinde çok daha başarılı olacağını düşünüyorum.''

'Aptalca bir hareketti'

''Türkiye'ye ve Beşiktaş'a geldiğimde Fabian Ernst bana çok yardımcı oldu. İkimiz de Almanca konuşuyorduk. Guti ve Quaresma vardı. Quaresma çok farklıydı. Onun kadar yetenekli değilim. Hala bana Beşiktaş'ı özlediğini söyleyen mesajlar atıyor. Kim böyle büyük bir kulüpte olmaz istemez ki? Burada çok iyi oyuncularla oynadım ve onlardan çok şey öğrendim.''

''Galatasaray maçında çok provokasyon vardı. Sneijder orada itmeye çalıştı. Ben de bir an kendimi orada buldum. Sahada bu tip şeyler çok çabuk gelişebiliyor. Bazen sahada kendimi ben bile tanıyamıyorum. Benim hatamdı, aptalca bir hareketti. Bir daha kesinlikle tekrarlamayacağım.''



