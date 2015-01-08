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Spor

Veli Kavlak 2 maç ceza aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray derbisinde Sneijder'a yaptığı hareket nedeniyle Veli Kavlak'a 2 maç men cezası verdi

08 Ocak 2015 20:41

Galatasaray derbisinde eliyle Wesley Sneijder'ın yüzüne yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Beşiktaşlı Veli Kavlak, bir darbe de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) yedi.

PFDK, siyah beyazlı futbolcuya 2 maç men ve 8 bin 500 TL para cezası verdi. PFDK ayrıca, Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş Kulübü'ne 150 bin TL para cezası verdi.

Öte yandan, Gaziantepspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Eskişehirspor'a tribün kapatma ve 200 bin TL para cezası kesildi.

 

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