Veli Kavlak 2 maç ceza aldı

Galatasaray derbisinde eliyle Wesley Sneijder'ın yüzüne yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Beşiktaşlı Veli Kavlak, bir darbe de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) yedi.

PFDK, siyah beyazlı futbolcuya 2 maç men ve 8 bin 500 TL para cezası verdi. PFDK ayrıca, Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş Kulübü'ne 150 bin TL para cezası verdi.

Öte yandan, Gaziantepspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Eskişehirspor'a tribün kapatma ve 200 bin TL para cezası kesildi.