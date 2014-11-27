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Yaşam

Sneijder ve Yolanthe'ye bir çocuk daha geliyor

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile oyuncu-model eşi Yolanthe Cabau bebek heyecanı yaşıyor

27 Kasım 2014 09:24

Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau 1,5 aylık hamile. İlk kez bebek heyecanı yaşayan ünlü model, geçen yıl İtalyan basınına verdiği röportajda “Çocuğumun Türkiye’de doğmasını istiyorum” demişti.

“Polis Akademisi Alaturka” adlı sinema filmiyle Türk seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Cabau, 1.5 aylık hamile. Bebek beklediğini geçtiğimiz günlerde öğrenen Cabau, haberi önce eşiyle paylaştı. Bebek müjdesi, ilk evliliğinden bir oğlu bulunan Sneijder’i sevince boğdu.

 

Anneliğe hazırım

 

Wesley Sneijder ile 2010 yılında evlenen Yolanthe Cabau, geçtiğimiz yıl İtalyan Grazia dergisine verdiği röportajda anneliğe hazır olduğunu söylemiş, “Her an hamile kalabilirim. Artık kendimi bunun için hazır hissediyorum. Ancak çocuğumun Türkiye’de doğmasını istiyorum” demişti.

Wesley Sneijder’in 2009 yılında sona eren ilk evliliğinden Jessey adında bir oğlu bulunuyor.

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