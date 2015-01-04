T24 LogoT24 Logo
Spor

Sneijder transferine Yolanthe engeli

Eşinin net tavrı yüzünden kararsız kalan Wesley Sneijder, menajeri Guido Albers'in bütün ısrarlarına rağmen transferine dair somut bir adım atamadı

04 Ocak 2015 17:29

Manchester United ve Juventus gibi devlerle görüşen Galatasaray'ın oyuncusu Wesley Sneijder'in transferi, eşi Yolanthe'ye takıldı. Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau Türkiye'de mutlu olduğunu ve iyi para kazandığını söyledi. Cabau, "Türkiye'de çok popülerim, dışarı çıkınca onlarca kamera peşime takılıyor. İtibar görüyor ve para kazanıyorum. Buradan ayrılmam" dedi.

Habertürk'ten Faik Erdemli'nin haberine göre Türkiye'de büyük şöhret elde eden, film teklifleri alıp moda organizasyonlarında boy gösteren Cabau, eşine Türkiye'den ayrılmak istemediğini söyledi.

Eşinin net tavrı yüzünden kararsız kalan Wesley Sneijder, menajeri Guido Albers'in bütün ısrarlarına rağmen transferine dair somut bir adım atamadı. Cabau'nun, eşine "Türkiye'de çok popülerim, Dışarı çıkınca onlarca kamera peşime takılıyor. İtibar görüyor ve para kazanıyorum. Buradan ayrılmam" dediği öğrenildi.

ETİKETLER

sneijderyolanthegalatasaraytransferoyuncufutbolcuyıldızManchester UnitedJuventus

İlgili Haberler

Hamzaoğlu: Sneijder'le az önce kavga ettik!

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'Wesley Sneijder'e iddia edildiği gibi transfer teklifleri yok' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24