Sneijder transferine Yolanthe engeli

Manchester United ve Juventus gibi devlerle görüşen Galatasaray'ın oyuncusu Wesley Sneijder'in transferi, eşi Yolanthe'ye takıldı. Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau Türkiye'de mutlu olduğunu ve iyi para kazandığını söyledi. Cabau, "Türkiye'de çok popülerim, dışarı çıkınca onlarca kamera peşime takılıyor. İtibar görüyor ve para kazanıyorum. Buradan ayrılmam" dedi.

Habertürk'ten Faik Erdemli'nin haberine göre Türkiye'de büyük şöhret elde eden, film teklifleri alıp moda organizasyonlarında boy gösteren Cabau, eşine Türkiye'den ayrılmak istemediğini söyledi.

Eşinin net tavrı yüzünden kararsız kalan Wesley Sneijder, menajeri Guido Albers'in bütün ısrarlarına rağmen transferine dair somut bir adım atamadı. Cabau'nun, eşine "Türkiye'de çok popülerim, Dışarı çıkınca onlarca kamera peşime takılıyor. İtibar görüyor ve para kazanıyorum. Buradan ayrılmam" dediği öğrenildi.