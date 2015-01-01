Hamzaoğlu: Sneijder'le az önce kavga ettik!

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Wesley Sneijder'e iddia edildiği gibi transfer teklifleri olmadığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, devre arasında kadrodan kimlerin gideceğine ise Beşiktaş maçından sonra karar vereceğini ifade etti. Gençlerbirliği maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wesley Sneijder'in durumuyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine, "Sneijder'le az önce kavga ettik!" diyerek esprili bir şekilde söze başlayan Hamzaoğlu, yapılan bazı spekülasyonların aksine, Hollandalı futbolcunun ayağındaki ağrıdan dolayı oynayamadığına vurgu yaptı.

Futbolcu sağlığının, kazanacakları bir maçtan daha önemli olduğunu dile getiren genç teknik adam, "Hiçbir oyuncumu riske edemem. Bir maç kazanacağım ya da şampiyonluk kazanacağım diye futbolcumun gelecekteki hayatını da riske edemem . Onlar da insan ve bize sağlıklı olarak lazımlar. Sneijder'de de durum bu. Baş parmağının hemen yanındaki kemiğin alt bölümünde ödem oluşuyor. O da ağrı yapıyor. Ağrı olunca, ayağını yan basmak zorunda kalıyordu ve bu da başka sakatlıklara sebebiyet verebilecek bir durumdu" ifadelerini kullandı.

'Sneıjder'e teklif yok'

Hamza Hamzaoğlu ve yardımcıları Galatasaray Muhabirleri Platformu'nun yemek davetine katıldı. Hamzaoğlu bir çok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Sneijder için gelen bir transfer teklifinin olmadığını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü, "Ne Sneijder geldi bana 'hocam bana teklif var oynamak istiyorum' dedi, ne de bir kulüp bizi aradı. Şu dönemdeki transfer haberleri futbolcuları olumsuz etkiliyor. Oynayacağımız çok önemli bir maç var" diye konuştu.

'Bazı arkadaşlarımız ayrılacak'

Ara transfer dönemi hakkında bilgi veren Hamzaoğlu, "Transfer raporunu vermedim. Önce Beşiktaş maçını bitirmemiz lazım. İstemesek de ayrılacağımız arkadaşlarımız olacak. Transfer için çok fazla bir beklentiye girilmesin. İkinci yarıya 8 yabancıyla devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Yabancı kontenjanı ile ilgili düşüncelerini aktaran başarılı teknik adam, "Bilinçli olduktan sonra bütün sınırlar kaldırılabilir. Piyasayı, kulüpler kendi kendine yükseltti. Yabancı sınırını kaldırdığın zaman ne değişecek?" dedi.

Fatih Terim ile zaman zaman görüştüklerini anlatan Hamzaoğlu, "Fatih hocayla görüşüyoruz ama sık sık değil. Gelmeden önce ondan izin aldık. Teklif geldiğinde şaşırmadı sadece 'Yapabilir misin?' dedi. Ben de 'Yaparım' dedim" şeklinde konuştu.

Oyuncuların uzun toplantılar sevmediğini ifade eden Galatasaray teknik direktörü, antrenmanları eğlenceli hale getirdiklerini söyledi. Selçuk İnan'ın yükselen formuna vurgu yapan Hamzaoğlu, "Belki de mutlu değildi ya da kendinden her şeyi verecek bir ortam bulamamıştı. Ancak şu an kendisinden memnunum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltılar

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıların da gündeme geldiği sohbet toplantısında Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'ye verilen penaltılara bakmıyorum. Hakemler hata yapıyor. Ama kasıtlı yaptıklarını sanmıyorum. Biz hep hataları görüyoruz. Biz onların yaptığı doğru şeyi görüyor muyuz? Görmüyoruz" dedi.