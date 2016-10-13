Sneijder rekor uğruna kendini yaktı!

Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek olan Galatasaray'ın büyük kozu Wesley Sneijder, efsane kaleci Edwin van der Sar’ın rekoruna göz diktiği için resmen kendini yaktı.

Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada sağ arka adalesinde sertleşme olan Sneijder, tedbir amaçlı olarak ilk yarı sonunda oyundan çıkarılmıştı. Galatasaray Sağlık Kurulu, Hollandalı yıldızı riske etmemiş ve sakatlığının ileri boyuta taşınmasını engellemişti.

Sneijder daha sonra Hollanda’nın, Belarus ve Fransa ile oynadığı maçlar için aday kadroya davet edilince, Hollanda Futbol Federasyonu ile temasa geçen Galatasaray Kulübü doktorları, “Oynamaması daha iyi olur” diye rapor verdi.

Raporda Sneijder’in oynatılması halinde sakatlık yaşayabileceği tehlikesi özellikle vurgulandı. Ancak, 8 maçta daha forma giyerek, Edwin van der Sar'ın 'Hollanda Milli Takımı'nda en fazla oynayan futbolcu' rekorunu kırmayı kafasına koyan Wesley Sneijder, uyarıları kulak arkası edip Belarus karşısında forma giydi ve ilk yarı sonunda sakatlanarak oyundan çıktı.

Bir sonraki Fransa maçında bu sebeple forma giyemeyen Sneijder’in, sarı kırmızılıların bu hafta sonu oynayacağı kritik Gençlerbirliği maçında da oynamayacağı dün resmen açıklandı.

8 maç daha oynarsa tarihe geçecek

Tecrübeli star, Hollanda Milli Takım formasını 8 kez daha giymesi halinde ülke futbolunun tarihine adını altın harflerle yazdıracak. 123 kez milli formayı terleten Sneijder’in, 130 kez Hollanda ile sahaya çıkan Van Der Sar’ın rekorunu kırmak için hırs yaptığı öğrenildi. Belarus maçında oynayan Sneijder millilik sayısını 124’e çıkardı