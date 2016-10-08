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Spor

Galatasaray taraftarlarının korktuğu başına geldi; Sneijder milli maçta sakatlandı

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Danny Blind, Sneijder'in Fransa maçında oynama ihtimalinin düşük olduğunu söyledi

08 Ekim 2016 18:42

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, Hollanda'nın Belarus'a karşı oynadığı Dünya Kupası grup elemeleri 2. maçında sakatlandı.

Maça ilk 11'de başlayan ve devre arasında yerini Davy Pröpper'e bırakan Hollandalı yıldız, bir kez daha tendonundaki çekme nedeniyle oyuna devam edemediği belirtildi.

Maç sonunda konuşan Wesley Sneijder, "2-0 öndeydik ve vücudumu dinledim. Vücudum daha fazla devam etmemem gerektiğini söyledi. Risk alamazdım.

Pazartesi günü Fransa'ya karşı oynayacak mıyım bilmiyorum, eğer oynama şansım varsa oynarım. Doktorlar kontrol edecekler ve her şey belli olacak." ifadelerini kullandı.

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Danny Blind, maç sonu verdiği demeçte Wesley Sneijder'in Fransa'ya karşı oynama ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı

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