Sneijder Gençlerbirliği maçında yok

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Wesley Sneijder'in Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Yener İnce, iyileşme sürecindeki ve milli takımlarında sakatlık geçiren oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.



GSTV'ye konuşan Yrd. Doç. Dr. Yener İnce'nin açıklamaları şu şekilde; “Hakan Balta'nın tedavisini tamamladık idmana katıldı. Eren Derdiyok iki günlük tedavisinin ardından bugün idmanın tamamında sahada yer aldı. Daha önce kondisyonerler eşliğinde çalışan Serdar Aziz ve Nigel de Jong da çalışmalarda takımla birlikte oldu.



Wesley Sneijder'in tetkikleri sonrası tedavisine başlandı. Hollanda Milli Takımı ile oynadığı Belarus maçında bir sakatlık yaşadı. Önümüzdeki günlerde ne zaman döneceğini açıklayacağız. Bu hafta için oynamasını düşünmüyoruz. Kolbeinn Sigthorsson bugünü izinli geçirdi. Çalışmaları iyi geçiyor fakat onun da bu hafta sahada olacağını düşünmüyoruz. Bu iki oyuncu dışında bütün oyuncularımız teknik heyetin kararı ile sahada olacak durumda.”