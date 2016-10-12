T24 LogoT24 Logo
Spor

Sneijder Gençlerbirliği maçında yok

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Hakan Balta ve Eren Derdiyok'un forma giyebileceğini söyledi

12 Ekim 2016 16:44

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Wesley Sneijder'in Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Yener İnce, iyileşme sürecindeki ve milli takımlarında sakatlık geçiren oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.

GSTV'ye konuşan Yrd. Doç. Dr. Yener İnce'nin açıklamaları şu şekilde; “Hakan Balta'nın tedavisini tamamladık idmana katıldı. Eren Derdiyok iki günlük tedavisinin ardından bugün idmanın tamamında sahada yer aldı. Daha önce kondisyonerler eşliğinde çalışan Serdar Aziz ve Nigel de Jong da çalışmalarda takımla birlikte oldu.

Wesley Sneijder'in tetkikleri sonrası tedavisine başlandı. Hollanda Milli Takımı ile oynadığı Belarus maçında bir sakatlık yaşadı. Önümüzdeki günlerde ne zaman döneceğini açıklayacağız. Bu hafta için oynamasını düşünmüyoruz. Kolbeinn Sigthorsson bugünü izinli geçirdi. Çalışmaları iyi geçiyor fakat onun da bu hafta sahada olacağını düşünmüyoruz. Bu iki oyuncu dışında bütün oyuncularımız teknik heyetin kararı ile sahada olacak durumda.”

ETİKETLER

wesley sneijderhakan baltaeren derdiyokyener incegalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24